Скільки "Шахедів" РФ запускатиме на добу вже влітку: авіаексперт дав прогноз щодо атак по Україні

РФ зможе запускати до 500 "Шахедів" / © ТСН.ua

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РФ зможе запускати до 500 «Шахедів» за один раз уже наприкінці 2025 року.

Про це авіаексперт Богдан Долінце сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Він зазначив, що точні об’єми пусків залежать від кількох факторів:

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об’єму виробництва,

кількості екіпажів,

пускових установок.

За словами експерта, щонайменше три виробничі лінії вже діють, а також з’являються альтернативні майданчики, які допоможуть ворогові наростити темпи до кінця року.

«З урахуванням збільшення спроможностей варто очікувати вже до кінця цього року, що максимальний пуск може досягти насправді значно більших об’ємів. І в разі, якщо всі задуми ворога будуть реалізовані, об’єм може становити до 500 одиниць за один пуск», — сказав авіаексперт.

Раніше йшлося про те, що збільшення кількості антен дозволяє підвищити живучість ворожих дронів та ймовірність того, що вони успішно дістануться своєї цілі.

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