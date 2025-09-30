Скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні від 2022 року: шокувальна цифра

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

Служба безпеки України (СБУ) встановила жахливі масштаби використання Росією дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні. Від лютого 2022 року до серпня 2025 року СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Про це повідомили «Слідства.Інфо».

Внаслідок цих масованих атак: загинули 253 людини. Зазнали поранень 1524 людини. Загалом, за фактами атак дронів на цивільну інфраструктуру вже зареєстровано понад 1,6 тисячі кримінальних проваджень.

Росія створює нові підрозділи для атак

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов, зазначив, що раніше у російській військовій доктрині не було такого виду зброї, як БпЛА, і не було чіткої структури відповідальних за ці ураження.

Проте ситуація змінюється:

«Поступово в них з’являються конкретні підрозділи, як у нас — Сили безпілотних систем… Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження… Ми будемо називати конкретні прізвища і притягати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це — питання часу до реальної відповідальності,» — заявив Бєлоусов.

Українські правоохоронці активно працюють із розвідками, щоб зібрати всі необхідні дані для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у прикордонній Семенівці Чернігівської області російські окупанти пошкодили всі адміністративні будівлі і зруйновали повністю близько 30% всіх будинків.

Восени Україна вступає у новий етап протистояння з Росією, який ставить під загрозу критичну інфраструктуру та стан справ на фронті. Експерти попереджають, що Росія попри значні втрати готує новий наступ та застосовує свою «традиційну тактику» масованих повітряних ударів.

Сполучені Штати Америки розглядають передавання Україні крилатих ракет Tomahawk, що здатні знищувати цілі на дистанції до 2500 км. Під потенційним ударом у разі передавання опиняється вся європейська частина РФ — від Санкт-Петербурга до Уралу.