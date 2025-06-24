Скільки "Шахедів" Росія випустила по Україні: Зеленський шокував цифрами

За понад три роки повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні десятки тисяч бойових дронів

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО. Проте перед його початком український лідер звернувся до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. У своєму виступі він розкрив шокувальну статистику використання Росією «Шахедів» та наголосив на важливості міжнародної підтримки.

Відео виступу опублікував Офіс президента України.

Жахлива статистика ударів «Шахедами»

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні колосальну кількість ударних дронів — 28743 «Шахеди». Лише в червні цього року, за неповний місяць їхня кількість сягнула 2736, тобто майже 10%. Ці цифри красномовно свідчать про масштаб та інтенсивність повітряних атак ворога, який постійно тероризує українські міста й села.

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Роль Ірану та міжнародної солідарності

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Росія ніколи не змогла б здійснити таку кількість атак БпЛА без підтримки іранського режиму, який постачає ці дрони агресору.

«Росія ніколи не могла б це зробити без своїх зв’язків з іранським режимом», — заявив український лідер.

Він також підкреслив, що й Україна не змогла б успішно збивати ці дрони без солідарності та підтримки партнерів, які надають системи протиповітряної оборони.

«І ми в Україні ніколи б не збивали цих дронів без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе», — зазначив Зеленський.

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Повітряна загроза та протидія

Масштабне використання «Шахедів» створює постійну загрозу для мирного населення та інфраструктури України. Збиття такої кількості дронів є результатом злагодженої роботи українських військових та ефективності західних систем ППО. Це свідчить про життєво важливе значення подальшої військової допомоги для зміцнення протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про нову тактику дронових атак ворога. Тепер Росія запускає «Шахеди» вище зони ураження кулеметів та збільшує їхню кількість, що значно ускладнює роботу української ППО. Небо над містами стає дедалі небезпечнішим.