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- Війна
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Скільки "Шахедів" зможе одночасно запускати РФ: експерт вразив цифрою
РФ нарощує виробництво ударних безпілотників. Зокрема, про це свідчить й кількість застосованих дронів за місяць.
Потенційно російські військові можуть запускати до 1000 безпілотників України за одну ніч. Агресорка Росія нарощує виробництво ударних БпЛА.
Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі “КИЇВ24”
За його словами, вже у червні Росія вийде на об'єми до 6000 одиниць безпілотників різних типів, застосованих для ударів по Україні.
"Сьогодні таки із застосуванням 300-400 безпілотників вже не є чимось надзвичайним. До кінця року ворог потенційно зможе здійснювати атаки з максимальною кількістю до 1000 безпілотників", - наголосив Долінце.
Експерт пояснює, що складністю для росіян є не виробництво самих "Шахедів", а бойових частин до них.
За деякими оцінками, зараз РФ має на складах до 6000 таких безпілотників. Паралельно агресорка розвиває виробництво інших типів дронів. Зокрема, оптоволоконних.
Нагадаємо, в ISW наголосили на тому, що РФ модернізувала "Шахед". Російські військові встановили тепловізійні камери на деякі безпілотники, щоб покращити точність їхніх ударів. Адже так вони будуть краще працювати вночі та в умовах низької видимості.
Окрім того, російські військові розпочали використання вдосконаленої версії іранських безпілотників. Тепер такі дрони оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.