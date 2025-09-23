Скільки ще може воювати Путін: британський полковник відповів

Володимир Путін / © Associated Press

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у мирних перемовинах. Свої цілі він озвучив ще декілька років тому — це повне підпорядкування України, а також зміна кордонів для відновлення колишніх радянських республік. Для Путіна все, що менше цього, буде вважатися провалом.

Про це він сказав в інтерв’ю 24 каналу.

Експерт зауважує, що Путін продовжує воювати, оскільки бачить «дещо розрізнену Європу та США», які не поспішають ухвалювати рішучі рішення щодо України. У той самий час Кремль намагається переконати росіян у тому, що вони «перемагають», але мільйон жертв з початку повномасштабного вторгнення та тисячі щотижня свідчать про протилежне.

«Байдуже, скільки росіян загине»

За словами полковника, російський диктатор почувається у повній безпеці, ховаючись у бункерах по всій Росії, тому він не відчуває впливу війни на собі. Головною метою для нього є спадщина «нового царя Росії», заради якої він готовий покласти життя будь-якої кількості росіян.

Геміш де Бреттон-Гордон також підкреслює, що ресурси російської армії виснажуються. Це підтверджується не лише значними втратами, а й нестачею призовників. Очевидною ознакою цього є залучення тисяч північнокорейців, а також формування батальйонів із солдатів, які страждають від інфекційних захворювань, таких як туберкульоз та ВІЛ.

Росія може воювати ще роки

Полковник вважає, що Росія може продовжувати воювати ще багато років, адже Путіну байдуже, наскільки сильно страждає його країна та її громадяни. Британська військова розвідка оцінює, що для повного захоплення Донбасу Росії знадобиться чотири роки та ще два мільйони життів росіян.

На думку експерта, зупинити Путіна може лише збільшена підтримка України з боку НАТО та США, яка переконає диктатора в марності продовження боротьби.

Нагадаємо, Росія, попри ризик, все ще може оголосити мобілізацію, але для Кремля це один із найменш бажаних варіантів.Москва може вдатися до кількох сценаріїв.

Один із них — це отримання контролю над білоруською армією. Нещодавно російські військові завершили навчання у Білорусі та отримали 40 тисяч підготовлених бійців. Поки російський контингент залишається в країні, існує можливість перехопити владу у Лукашенка. Хоч імовірність цього сценарію невисока, Росія давно його прагне.

Крім того, Путін може залучити військових із Північної Кореї, проте є проблеми з оплатою. За інформацією джерел, Кремль, ймовірно, «кинув» Кім Чен Ина на гроші, тому невідомо, чи погодиться Північна Корея надати нову партію своїх солдатів.