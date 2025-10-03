Володимир Путін / © Associated Press

Росія явно не зможе продовжувати війну ще упродовж кількох років, оскільки її економічні та соціальні резерви вичерпуються. Як заявив полковник США у відставці Джон Світ, наголошуючи, що переломний момент у війні не такий вже й далекий.

Про це він розповів 24 Каналу.

На думку Світа, хоча Кремль може спробувати піти на додаткову мобілізацію, чисельна перевага вже не принесе перемогу. У сучасній війні технології нівелюють перевагу кількості.

Полковник підкреслив, що навіть російське населення, яке звикло до злиднів, наближається до межі терпіння.

«Думаю, що ми наближаємося до переломного моменту. Якщо глянути на опитування, то навіть там видно, що близько 75% виступає за переговори про завершення війни», — сказав Світ.

Він додав, що ситуацію погіршуватиме нестача їжі та води. Крім того, удари по російських НПЗ позитивно впливають на здатність України боротися, посилюючи тиск на агресора.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін намагається перебільшити російські досягнення на фронті в Україні. «Фюрер» намагається підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога у так званій «сво» неминуча.

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росія зменшує військові витрати. У проєкті бюджету, поданому до Держдуми РФ, 2026 року на оборону планується виділити близько $156 млрд замість понад $163 млрд цього року.