Скільки ще РФ воюватиме і що змусить Путіна до справжніх переговорів: думка Годжеса

Генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес / © Getty Images

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Генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія може підтримувати темп масованих атак по Україні та загалом воювати, і що може змусити Москву розпочати справжні переговори про мир.

Своїми оцінками Годжес поділився в інтерв’ю польському виданню Onet.

«Я думаю, що Росія може підтримувати цей темп деякий час, бо їй байдуже на втрати. Їхня економіка повністю орієнтована на війну. І доки Китай та Індія продовжуватимуть купувати у них нафту та газ, у Росії будуть гроші, щоб підтримувати цей темп. Вони можуть продовжувати купувати «Шахеди» з Ірану, боєприпаси з Північної Кореї тощо. Це означає, що якщо не відбудеться якихось суттєвих зовнішніх змін, через рік війна матиме більш-менш такий самий вигляд, як і сьогодні», — висловив думку генерал-лейтенант у відставці.

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Він зазначив, що ситуація зміниться, якщо Захід — США, Європа чи Канада — зроблять щось радикально інше. Однак поки що Годжес на бачить, щоб це сталося.

«І я повністю згоден з українським урядом: ми повинні продовжувати боротьбу. Ми не повинні погоджуватися на погану угоду — Росія все одно її не дотримуватиметься», — додав екскомандувач армії США.

За словами Годжеса, ніщо не змусить президента РФ Володимира Путіна розпочати справжні переговори про мир, якщо не буде економічного тиску. На його думку, адміністрація президента США Дональда Трампа «повністю провалилася» в цьому плані.

«Питання в тому, чи може Європа об’єднатися, щоб чинити економічний тиск на Росію? Зупинити експорт нафти та газу через Балтійське та Чорне моря? Використати заморожені російські активи? Це — на мою думку — єдиний реалістичний сценарій, щоб змусити Росію сісти за справжній стіл переговорів», — висловився американський генерал-лейтенант.

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Нагадаємо, на думку дипломата, керівника Центру досліджень Росії Володимира Огризка, змусити Путіна припинити війну чи принаймні сісти за стіл переговорів на українських умовах можуть удари по воєній машині ворога. Саме тому Україні потрібна військова допомога від партнерів і власне виробництво зброї. Ще одним чинником тиску на РФ Огризко назвав справжні, а не «діряві» санкції.

Схожу думку має ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. За його словами, примусити Росію до миру можуть конкретні та ефективні заходи у військовому, економічному та політичному напрямку. Зокрема, Маломуж назвав перелік озброєння, необхідного Україні.