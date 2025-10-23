Війна в Україні / © Associated Press

На Заході тривають обговорення можливих сценаріїв закінчення війни в Україні. І серед прогнозів лунають не лише оптимістичні оцінки, а й попередження, що конфлікт може затягнутися.

Про це в ефірі ”24 Каналу” заявив генерал-майор ЗС Австралії у відставці Мік Раян. Він визнав, що така інформація неприємна для українців, які щодня чекають на завершення бойових дій.

Можливі терміни закінчення війни

“На жаль, цілком можливо, що війна триватиме ще кілька років. Знаю, що це останнє, що хоче почути будь-яка українська мама, тато, дружина або чоловік військовослужбовця чи ті, хто щоночі піддається атакам”, — підкреслив генерал.

Водночас він зазначив, що Путін не відмовиться від своїх цілей, і його потрібно перемогти. Україна вже показала, як це можливо зробити, але спочатку на Заході не завжди надавали необхідну підтримку.

Європа “прокидається”, але потрібен час

Мік Раян зазначив, що зараз Європа нарешті усвідомила необхідність активізуватися і надає більше допомоги. Проте виробничі можливості Європи та США все ще не відповідають викликам сучасної війни:

“Ми справді чуємо, що Європа прокидається, але це ще не означає повне пробудження і готовність до дій. Зараз вона лише на стадії раннього пробудження. Потрібен час, щоб Європа стала настільки потужною у всіх сенсах, щоб могла ефективно протистояти Росії”.

Генерал підкреслив, що для прискорення закінчення війни Україні й надалі потрібна активна підтримка від європейських та американських партнерів.

Нагадаємо, пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський висловив думку, що збільшення кількості вмотивованих новобранців у ЗСУ може кардинально покращити ситуацію на фронті.