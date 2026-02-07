Скільки Starlink має РФ і що буде далі: експерт пояснив мету удару

Війна в Україні / © ТСН

Сили оборони України розпочали ефективну протидію використанню російськими окупантами терміналів Starlink. Боротьба з ворожим супутниковим зв’язком відбувається у два етапи, які суттєво обмежують можливості агресора як у повітрі, так і на землі.

Про це в ефірі «Radio NV» розповів військовий оглядач Денис Попович.

Перший етап протидії спрямований на нейтралізацію ворожих безпілотників, які використовують Starlink для управління та передачі даних. Запроваджено технічні обмеження, які роблять використання терміналів на швидкісних цілях неможливим.

«Перший захід — це зробити так, щоб Старлінк не працював на швидкості понад 75-90 км/год. А це робить обмеженим використання цих Старлінків на дронах», — пояснив експерт.

За словами Поповича, таке обмеження має критичні наслідки для російської аеророзвідки та ударних БПЛА. Низька швидкість робить дрони легкою здобиччю для українських захисників неба.

Протиповітряна оборона зможе краще реагувати на цілі та ефективніше їх збивати, що зводить до мінімуму сенс використання дороговартісного обладнання на бортах безпілотників.

«Білі списки» та кінець контрабанди

Другим, не менш важливим кроком, стало запровадження так званих «білих списків» терміналів на території України. Це означає, що працюватимуть лише ті пристрої, які офіційно зареєстровані українськими військовими.

Цей крок б’є по налагоджених схемах постачання обладнання до російської армії. За даними експерта, РФ контрабандним шляхом завезла понад 50 тисяч терміналів через треті країни, переважно із Середньої Азії, маскуючи їх під туристичне спорядження чи автозапчастини.

«Вони усвідомили переваги системи. І поступово ця система стала однією з основних у використанні росіянами», — зазначив оглядач.

Чим обернеться для ворога втрата «очей»

Блокування Starlink позбавляє окупантів критично важливих переваг у сучасній війні. Попович перерахував ключові втрати для армії РФ:

Неможливість слідкувати за переміщенням своїх груп у реальному часі.

Припинення онлайн-трансляцій з поля бою для корегування вогню.

Втрата захищеного каналу зв’язку, який був стійким до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Хоча у ворога залишаються альтернативні засоби комунікації, експерт підкреслює, що рівноцінної заміни технології Ілона Маска на сьогодні не існує. Відтак, управління російськими підрозділами суттєво ускладниться.

Нагадаємо, Міністерство оборони України спростило процедуру верифікації терміналів супутникового зв’язку Starlink для військовослужбовців. Відтепер кожен користувач із доступом до системи ситуаційної обізнаності DELTA може самостійно внести дані про термінал без звернення до начальника зв’язку чи уповноваженої особи підрозділу, що дозволяє значно пришвидшити наповнення бази легальних пристроїв.

Водночас для цивільних громадян і бізнесу порядок верифікації залишається без змін: для авторизації термінала необхідно особисто звернутися до ЦНАП із паспортом та податковим номером. Процедура є безоплатною, але передбачає фізичну наявність обладнання. Після внесення даних до реєстру користувачі отримують підтвердження, що гарантує стабільний доступ до інтернету без обмежень швидкості та локації.