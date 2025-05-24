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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
132
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Скільки страт українських військових росіянами зафіксовано: у ГУР розкрили цифри

Кількість страт на полі бою зростає. У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Цю тенденцію підтверджує і незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Зафіксовано понад 150 випадків страт українських військових, які потрапили в полон до армії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Розвідники також зафіксували прямі накази вбивати полонених.

ГУР цитує слова доповідача ООН з питань позасудових страт доктора Морріса Тідбол-Бінця, який переконаний, що такі страти «не відбувалися б з такою кількістю та частотою без наказу чи згоди» Володимира Путіна.

«Ці злочини — не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — Росії», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупанти розстріляли двох беззбройних українських захисників у Покровському районі. Відомо, що 22 травня російські війська здійснили штурм позицій Сил оборони України неподалік від села Удачне Покровського району. Там саме виконували бойові завдання четверо українських військових.

Під час наступу окупанти захопили у полон двох українських захисників, після чого розстріляли їх, беззбройних, у лісосмузі з автоматів. Доля інших бійців Сил оборони наразі невідома.

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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