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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки стратегічних літаків залишилося у Росії: авіаексперт відповів

Аналітик Костянтин Криволап виділив головне у знищенні російської стратегічної авіації. І це не лише кількість збитих літаків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скільки стратегічних літаків залишилося у Росії: авіаексперт відповів

У Росії залишалося не більше 50–55 стратегічних літаків

У Росії залишалося не більше 50–55 стратегічних літаків станом на 31 травня. І головне у знищенні російської стратегічної авіації, зокрема й під час операції «Павутина», яка відбулася 1 червня 2025 року, — це не лише кількість збитих літаків, а й сам факт удару по ключових компонентах авіаційної інфраструктури.

Про це заявив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі «КИЇВ 24».

«Головне у знищенні російської стратегічної авіації — це не тільки кількість збитих літаків, а й сам факт удару по ключових компонентах авіаційної інфраструктури», — сказав він.

За оцінками Криволапа, станом на 31 травня у Росії залишалося не більше 50–55 стратегічних літаків.

Особливу увагу авіаексперт звернув на авіабазу «Бєлая», яка використовується для ремонту й обслуговування стратегічної авіації. Частина з них була вже списана, але ще залишалася на базі, де їх розбирали на запчастини. Серед уражених літаків може бути й ця техніка.

«Цифра 41 не є вигаданою. Це результат не лише атак на бойові літаки, а й знищення техніки, що була вже на стадії списання», — додав він.

Нагадаємо, спецоперація СБУ під кодовою назвою «Павутина», яку вже назвали історичною та унікальною, своїм розмахом і зухвалістю вже кидає виклик найвизначнішим розвідувальним акціям світу, змушуючи згадувати навіть легендарний ізраїльський Моссад.

Особливо значущим є факт знищення разом з частиною бомбардувальників Ту-95МС і крилатих ракет Х-101 на аеродромі «Оленья».

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