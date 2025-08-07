Скільки території Курщини контролюють ЗСУ і навіщо: Сирський пояснив

Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Попри те, що Сили оборони відійшли з Суджі та навколишніх сіл, Сили оборони продовжують контролювати деяку частину Курської області.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

За його даними, на території Російської Федерації Сили оборони контролюють близько 50 квадратних кілометрів.

«Територію ми тримаємо і тримаємо впевнено, тому що противник несе втрати. Зараз оборона організована таким чином, що для того, щоб проводити наступальні дії, противник вимушений долати відкриті простори. Тобто він постійно знаходиться під нашим вогняним впливом, під впливом наших дронів», — запевнив головком ЗСУ.

