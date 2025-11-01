ТСН у соціальних мережах

Війна
425
1 хв

Скільки території України окупували росіяни у жовтні 2025 року

Тепер загальний показник площі окупації становить 19,09%.

Анастасія Павленко
Темпи російського просування сповільнилися

Темпи російського просування сповільнилися / © Associated Press

Росіяни окупували у жовтні 2025 року 267 кв кілометрів української території, що тотожньо площі, окупованій у вересні, і становить 0,04% від усієї площі країни.

Про це повідомили у DeepState.

Зазначаєтся, що тепер загальний показник площі окупації становить 19,09%. У відносному показнику кількість окупованої території зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%.

«Найбільше втрат в районі Новопавлівки-Гуляйполя, куди припадає 69% окупованих територій і всього 16% штурмових дій. У жовтні на Покровському відтинку інтенсивність була на такому ж рівні, хоча на Лиманському відтинку інтенсивність впала. Зросла кількість штурмових дій в напрямку Костянтинівки та на Харківському відтинку (від Козачої Лопані до Дворічанського)», — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська захопили село Новогригорівка Запорізької області та просунулися біля Красногірського на олександрівському напрямку (раніше мав назву новопавлівський). Крім цього, росіяни мали також просування в Миролюбівці та в районі села Козацьке Донецької області на Покровському напрямку.

425
