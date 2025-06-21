Скільки тіл російських військових передали Україні: Зеленський назвав цифру і показав докази

Реклама

РФ передала Україні 20 тіл, які належать російським військовим. Також є найманець з Ізраїля, який воював на боці держави-агресорки, про що свідчать документи.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

«Але це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян. Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами», — емоційно висловився президент.

Реклама

Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза, і невідомо, скільки на це треба часу — незрозуміло

«Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати „рускіх“, просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути», — констатував Зеленський.

Він наголошує, що такі факти неодноразові. Саме тому важливо показати, що це не випадковість.

За словами українського лідера, тіла росіян потрібно віддавати ворожій стороні назад. Україна вважає, що РФ навмисно вдається до таких дій, щоб показати, скільки у них начебто українських тіл.

Реклама

«Ви розумієте, як це працює? Тому що вони вам дають тисячі, а ви їм тисячі не віддали. Тобто на полі бою відбувалися обміни тілами, вони вже були. Але вони ніколи не виходили на якийсь публічний рівень. Це такий, по-військовому звичний елемент, коли на полі бою обмінюються вбитими», — зазначає Зеленський.

Як відомо, обмінюються і важко пораненими, додає він, що абсолютно нормально.

«Але цим масовим підходом до кількості вбитих вони спробують розбити ситуацію, що загинуло багато „рускіх“. І я думаю, що для них це важливо. Тому що вони боялися визнання цього факту, великої кількості загиблих. Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, — його суспільство буде боятися», — сказав головнокомандувач.

Росіяни розмірковують так: якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то це «не так страшно виглядає».

Реклама

Раніше Зеленський прокоментував можливий вплив іранського конфлікту на Україну. Якщо Іран матиме ядерну зброю — це дуже небезпечно.

Він пояснив: якщо сьогодні іранці можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні або терористичній організації. Тож це дуже небезпечно.

«Звісно, це вплине і на нас. Наприклад, частина потужностей з виробництва „Шахедів“ була знищена. Я не впевнений, що все. І це прикро, але Іран раніше допомагав цим Росії, і я гадаю, що зараз передано Північній Кореї досвід росіян, я маю на увазі, військовий досвід», — каже Зеленський.