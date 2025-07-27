Скільки триватиме війна: Герой України з Рівненщини сказав свою думку

Військовий прогнозує нове загострення навіть після перемир'я / © Associated Press

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Війна в Україні рано чи пізно спалахне знову, навіть якщо вдасться досягнути перемир’я на фронті.

Таку думку висловив патрульний поліцейський, піхотинець стрілецької бригади поліції «Хижак» Михайло Кравчук з позивним «Койот» в інтерв’ю «УНІАН».

26-річний Михайло Кравчук з Рівненщини на початку липня отримав звання Героя. Разом з п’ятьма побратимами він цієї зими 36 днів утримував позиції у Торецьку на Донеччині. Він разом з товаришами відбили близько десяти штурмів, взяли у полон чотирьох росіян, і ще стільки ж Михайло знищив у ближньому бою. Наразі боєць перебуває на лікуванні після поранення.

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На думку військового, війна ще довго триватиме.

«Бо військова машина ворога не зупиниться. Він нікого не слухає. Робить усе, щоб досягти своїх цілей. Навіть, якщо буде на якийсь час перемир’я, згодом знову доведеться воювати», — припустив поліцейський.

Михайло з сумом зауважує, що дедалі більше українці з байдужістю ставляться до війни. «Вже нема такого, як на початку, коли люди кидалися разом щось робити заради перемоги», — розмірковує він.

Що стосується ухилянтів, то військовий попереджає, що якщо всі ховатимуться, це плачевно скінчиться для України. І хлопців, які три роки перебувають на передовій теж треба кимось підмінити.

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Водночас, він не погоджується з пропозиціями зниження мобілізаційного віку до 18 років, оскільки це зарано.

Раніше демограф розповів, скільки залишиться українців, якщо війна триватиме до 2030 року.