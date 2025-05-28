Скільки триватиме війна в Україні: Подоляк пояснив слова Зеленського про червень 2026-го

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

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Слова президента України Володимира Зеленського про те, що війна може закінчитися до червня 2026 року, не означають «чіткий дедлайн». Він говорив про запровадження жорстких санкцій, які протягом року «обнулять» можливість Росії фінансувати війну.

Про це розповів радник керівника ОПУ Михайло Подоляк у коментарі «РБК-Україна».

«Це не те, що чіткий дедлайн, що саме в червні 2026-го війна закінчиться. Війна може закінчитися в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня. Президент говорить про запровадження заборонних і вторинних санкцій проти відповідної кількості країн, які сьогодні є, по суті, фінансовими донорами, резервуаром, з якого Росія отримує кошти на фінансування війни», — зазначив радник.

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Він додав, що також необхідно запровадити санкції проти нафтового, ядерного та газового сектору РФ. Тоді Кремль не зможе витрачати не рекрутинг і виробництво зброї стільки ж грошей, скільки витрачає зараз.

За словами Подоляка, щороку Росія витрачає на воєнні потреби від 150 до 200 млрд дол. Водночас без заборонного типу санкцій Росія отримує на зовнішніх ринках дохід від 450 до 550 млрд.

«Але якщо оці заборонні механізми, а це певна бюрократія, будуть запроваджені, то вони достатньо швидко, протягом 8–12 місяців, обнулять можливість Росії фінансувати саме оці ресурсні позиції. Це з одного боку, але з іншого боку, президент каже, якщо санкції запровадити сьогодні, вони будуть так працювати. Але це не означає, що, крім санкцій, не треба, наприклад, суттєво наростити удари по інфраструктурі Росії», — зазначив він.

Тобто така стратегія пришвидшить «обнулення ресурсної бази РФ» і окупантам просто нічим буде воювати.

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«Тобто президент говорить, що як мінімум можемо очікувати, якщо сьогодні все ж таки буде консенсусне рішення щодо тиску на Росію, що є дедлайн рік з погляду фінансування війни. Але ще раз підкреслюю, це не конкретний термін. Це означає, що запровадження жорстких санкцій обнулить Росію з фінансового погляду», — додав радник.

Михайло Подоляк також вважає, що додавання інших інструментів тиску на Росію може змінити варіабельність фіналу війни та пришвидшити її закінчення.

Нагадаємо, «карти» в руках Трампа можуть зруйнувати Росію. Після безпрецедентної атаки РФ на Київ американський президент змінив риторику та готує відповідь. США можуть запровадити мита до 500 відсотків на російські енергоносії, тиснути на Китай і зміцнити оборону України.