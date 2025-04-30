Скільки триватиме війна в Україні: відомий аеророзвідник дав свій прогноз

Активні бої в Україні точитимуться максимум рік — військовий пояснив свою думку / © ТСН

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Армія Росії здатна активно воювати максимум рік.

Про це написав аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ, блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) на своїй сторінці у соцмережах.

На його думку, активні бої в Україні точитимуться максимум рік передусім через недостатність фінансування війни.

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«Їх стає недостатньо для продовження війни в при такій інтенсивності. Це мабуть самий простий фактор, який можна аналізувати. Бо в бюджеті грошей не вистачає. І це вже почало відображатись на фінансуванні ВС РФ», — зазначив він.

За його словами, грошова допомога за підписання контракту по регіонах РФ зупинилася або почалась зменшуватися, що означає зменшення контрактів.

Також аеророзвідник наголосив на якості особового складу.

«Згідно тієї ж російської аналітиці середній вік російського бійця сильно виріс. Самий „молодий“ состав був в 2022 році коли воювала частково „контрактна“ армія. 23-24 роки вже середній вік почав поступово збільшуватись, але все одно був на півні між 30-40 роками. Ну це зрозуміло, зекі, контрактники, ще був відносно адекватний фізично контингент. Зараз навіть російські воєнкори говорять що середній вік російського бійця вже далеко за 40 років», — додав він.

Третім фактором, що впливає на термін активної фази війни, за словами блогера, є зменшення обсягу ВПК РФ.

Серед інших Карпюк назвав специфіку погодних умов, а також можливості знищення техніки та особового складу, яку на сьогодні мають ЗСУ.

«Це 1000-1500 пігдогів на добу. І це плюс-мінус обʼєктивний на сьогодні показник, бо ці всі ураження з підтвердженням заносять в „Дельту“, і ці всі данні перевіряють. Тобто якщо десь і є неточність, то вона невелика», — пояснив він.

За його словами, цього недостатньо для активної фази сьогодення, бо для того щоб стабілізувати фронт наші можливості повинні бути десь на рівні знищення 2000-3000 ворожого особового складу під час активних дій.

«Що буде далі якщо лінія фронту стабілізується? Почнеться формування „сірої зони“ дронами. В нас на лінії небагато піхоти. Так само буде і у росіян. Да і взагалі під дронами тримати багато піхоти на лінії ти не можеш статично. Думаю сформується зона в 4-8 км, яка з часом стане сталою», — надав прогноз військовий.

Нагадаємо, Росія приховано застосовує ядерний шантаж, аби вплинути на Захід щодо допомоги Україні. Про це йшлося на тлі інформації про те, як восени 2022 року для України призупинили постачання зброї.

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