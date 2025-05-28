Скільки цивільних досі залишаються у зруйнованому Часовому Яру: відповідь МВА

Руїни Часового Яру

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У майже повністю зруйнованому Часовому Яру досі залишаються 151 цивільна людина.

Про це повідомив начальник МВА Часового Яру Сергій Чаус, передає інформагентство «Вчасно».

Чиновник запевнив, що цим людям раніше неодноразово пропонували евакуацію, однак вони відмовилися. Зараз, через постійну загрозу обстрілів, евакуація цивільних офіційно неможлива.

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«Водночас, якщо хтось із мешканців змінить рішення, він може звернутися по допомогу до військових, які перебувають у місті. Як тільки дозволить безпекова ситуація — ми відновимо евакуацію», — запевнив Чаус.

Часів Яр на карті / © Deepstatemap

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення у Часовому Яру проживало понад 15 тисяч людей.

Раніше у ЗСУ розповіли, чи вдалось росіянам захопити "панівні висоти" у Часовому Яру.