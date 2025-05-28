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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки цивільних досі залишаються у зруйнованому Часовому Яру: відповідь МВА

Попри те, що від Часового Яру залишилися лише руїни, там досі залишаються цивільні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Руїни Часового Яру

Руїни Часового Яру

У майже повністю зруйнованому Часовому Яру досі залишаються 151 цивільна людина.

Про це повідомив начальник МВА Часового Яру Сергій Чаус, передає інформагентство «Вчасно».

Чиновник запевнив, що цим людям раніше неодноразово пропонували евакуацію, однак вони відмовилися. Зараз, через постійну загрозу обстрілів, евакуація цивільних офіційно неможлива.

«Водночас, якщо хтось із мешканців змінить рішення, він може звернутися по допомогу до військових, які перебувають у місті. Як тільки дозволить безпекова ситуація — ми відновимо евакуацію», — запевнив Чаус.

Часів Яр на карті / © Deepstatemap

Часів Яр на карті / © Deepstatemap

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення у Часовому Яру проживало понад 15 тисяч людей.

Раніше у ЗСУ розповіли, чи вдалось росіянам захопити "панівні висоти" у Часовому Яру.

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