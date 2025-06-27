Рустем Умєров / © Associated Press

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Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами.

«Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Це бійці, спеціально відібрані за фізичними, психологічними та іншими критеріями — приблизно з 50-тисячного „особистого резерву“ режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат», — каже Умєров.

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За даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.

Нагадаємо, 26 червня південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР може відправити додаткові війська до Росії.

КНДР може відправити додаткові війська до Росії в липні або серпні для участі у війні проти УкраїниКНДР може відправити додаткові війська до Росії в липні або серпні для участі у війні проти України.