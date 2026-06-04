Скільки українських дітей вбила РФ: названо моторошну цифру

Скільки українських дітей вбила РФ / © Суспільне

Реклама

Росіяни від початку повномасштабної війни в Україні вбили щонайменше 707 безневинних дітей. 4 червня вшановують пам’ять українських дітей, убитих росіянами, та тих, які постраждали від насильства ворога.

Про Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії — розповіли United24.

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії: скільки дітей в Україні вбила РФ

4 червня в Україні вшановують пам’ять українських дітей, яких убила Росія під час повномасштабної війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський поділився відео від United24, в якому йдеться, що від початку повномасштабної війни РФ вбила щонайменше 707 українських дітей.

Реклама

«Кожна смерть — дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», — пишуть United24.

У відео, яким поділилася фандрейзингова платформа, розповіли історії дітей, які загинули від російських ударів. Серед них — восьмирічний Богдан, який загинув на дитячому майданчику у Черкасах від російського дрона. Він грався на майданчику разом з іншими дітьми, коли поруч вгатив ворожий безпілотник.

Чотирирічна Христинка, батько якої власноруч збудував родинний будинок, загинула від російського удару по будинку вночі. Коли всі спали, російський дрон влучив у будинок і забрав її життя.

12-річна Любава та її 17-річна сестра Віра загинули вдома від удару російської ракети. Їхні тіла з-під завалів діставали рятувальники. Дівчата любили мистецтво та захоплювалися малюванням. Їхній батько — захисник України — поліг у бою.

Реклама

Також United24 поділилися історією загибелі трьох маленьких дітей та їхнього батька. Маленькі Іван, Владислав та Мирослава загинули разом із батьком-ветераном. Це була їхня перша ніч на новому місці після переїзду з прикордоння подалі від російських атак.

За офіційними даними, Росія вбила щонайменше 707 українських дітей від початку повномасштабної війни. Реальна кількість жертв може бути значно вищою. Злочини не мають лишитися безкарними, адже це цілеспрямоване знищення української нації.

Як Україна рятує депортованих дітей

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення РФ тисячі українських дітей, серед яких маріупольські хлопчики Сашко Радчук та Ілля, зазнали примусового розділення з родинами, пройшли через фільтраційні табори та були вивезені до Росії чи на окуповані території для подальшого «перевиховання» й незаконного усиновлення.

Росія цілеспрямовано приховує дані про депортованих дітей та викрадених цивільних. Правозахисники з ініціативи «Трибунал для Путіна», ХПГ та коаліції «Україна. П’ята ранку» системно документують ці воєнні злочини для Міжнародного кримінального суду.

Реклама

Вони наголошують, що системна депортація, нав’язування російського громадянства та знищення національної ідентичності дітей мають чіткі ознаки геноциду, що також було визнано у політичній резолюції ПАРЄ.

Процес повернення дітей є надзвичайно складним і небезпечним через заплутану логістику переміщень, режим таємного усиновлення у РФ та жорсткі багатогодинні допити ФСБ на кордоні, через які родичі більше не можуть забирати дітей самостійно.

Попри те, що зусиллями України та міжнародних партнерів додому вже вдалося повернути близько 2 000 дітей, тисячі інших досі залишаються заручниками Кремля. Для їхньої подальшої інтеграції в Україні запроваджено державну програму трирівневої фінансової, медичної та психосоціальної підтримки терміном до 18 місяців.

Новини партнерів