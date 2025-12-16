Скільки українських дронів щодня атакують Росію: експерт відповів

Дрони

Реклама

Російське Міноборони регулярно звітує про нібито сотні збитих українських безпілотників над Кримом та територією Росії. Втім, ці дані не відображають реальної картини.

Про це для «24 Каналу» розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, фактична кількість українських дронів, які щоденно атакують ворога, може сягати 300–400 одиниць.

Реклама

Чому Росія боїться правди

Окупаційна влада уникає добової звітності та подає інформацію фрагментарно. Така тактика свідчить про страх визнати масштаби українського виробництва БпЛА та ефективність атак.

«Росіяни ж бояться визнати і назвати цифри кількості наших БпЛА, які щоденно їх атакують. Вони не звітують по атаках за добу, а звітують за відрізки дня. Тому реальна кількість наших дронів є вищою — 300 або навіть 400» — пояснив він.

Реакція Росії демонструє, що Україна нарощує можливості далекобійних дронів, а атаки стають системними й масовими.

Нагадаємо, у порту «Новоросійськ» РФ підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo). У результаті вибуху субмарина отримала критичні пошкодження і фактично виведена з ладу.