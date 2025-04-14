Скільки військових і цивільних загинули від початку війни: інтерв’ю CBS News з Зеленським

Пожежа у Сумах після російської атаки / © ДСНС

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Від початку війни Росії проти України загинули 13 тисяч цивільних і, можливо, до 100 тис. українських військових.

Про це повідомило видання CBS News у матеріалі з інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова відбулася на початку квітня, якраз після російської атаки на Криви Ріг, під час якої загинули діти. У розмові з кореспондентом Скоттом Пеллі Зеленський так прокоментував цю чергову атаку:

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«Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Ми не можемо довіряти переговорам із Росією».

У матеріалі зазначається, що росіяни щодня завдають ударів по українських містах. Вказано, що зафіксовано 1700 атак на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атакованих медичних закладів, 13 тис. загиблих цивільних і, можливо, до 100 тис. загиблих українських військових.

«Наш народ платить найвищу можливу ціну. Вищої ціни не існує. Ми віддали всі наші гроші — все, що мали у фінансовому плані. Але найважливіше — ми віддали [життя] наших людей», — акцентував президент України.

Зауважимо, у січні 2025 року Зеленський заявляв, що у самому лише Маріуполі під час війни могли загинути до 20 тис. людей.