Скільки втрат має зазнати армія РФ, щоб Путін зупинив війну: експерт відповів

Втрати РФ / © Associated Press

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Україна повинна суттєво підвищити темпи щоденних втрат російської армії, щоб зламати її спроможність продовжувати повномасштабну війну. Сьогодні РФ втрачає на фронті орієнтовно 1500–1800 солдатів на день. Проте цього недостатньо, щоб змусити Кремль зупинити агресію.

Про це заявив експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в коментарі для 24 Каналу.

За його словами, за поточних темпів мобілізації — близько 30 тисяч новобранців щомісяця — російська армія фактично встигає «закривати» свої втрати. У січні-травні 2025 року Росія мобілізувала близько 157 тисяч осіб, що підтвердив навіть заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв. Це означає, що щомісяця в армію надходить приблизно стільки ж бійців, скільки РФ втрачає на полі бою.

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Однак, як зазначає Жовтенко, саме підвищення втрат ворога щодня до рівня 2500–4000 військових здатне призвести до стратегічного перелому.

«Якщо росіяни почнуть втрачати не 1500, а 3000–4000 солдатів щодня, їхні мобілізаційні ресурси просто не встигатимуть відновлюватися. В такому випадку Путіну доведеться або оголошувати масштабну мобілізацію, або значно зменшити інтенсивність бойових дій», — пояснює експерт.

Ба більше, навіть залучення іноземного контингенту — зокрема, близько 14–15 тисяч північнокорейських військових, за повідомленнями — не забезпечить достатньої компенсації втрат.

Таким чином, для України стратегічна перевага полягає не лише в обороні та збереженні сил, а й у максимальному виснаженні особового складу ворога. І лише серйозні втрати змусять російське керівництво ухвалювати непопулярні та болісні політичні рішення.

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Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 31 травня склали 987 330 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1250 загарбників.