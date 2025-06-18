28 загиблих у Києві внаслідок ворожих ударів 17 червня / © ДСНС України

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У Києві внаслідок ворожих ударів 17 червня загинули 28 людей. Понад 140 жителів дістали поранення. Серед загиблих — 91-річна жінка і 22-річний хлопець.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Пошуково-рятувальну операцію в Солом’янському районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано під’їзд житлового будинку, завершено.

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Скільки загиблих у Києві внаслідок атаки РФ / © Генеральна прокуратура України

«Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей. 23 загиблих — мешканці зруйнованого під’їзду. Понад 140 людей зазнали травм», — йдеться у повідомленні.

Загалом у Києві внаслідок ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей / © Київська міська прокуратура

Найстаршій загиблій — 91 рік, наймолодша жертва — 22-річний хлопець.

Загалом у Києві внаслідок ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей / © Київська міська прокуратура

Нагадаємо, станом на 20:00 у Солом’янському районі Києва рятувально-пошукову операцію після російського ракетного удару 17 червня завершено. Роботи тривали понад 39 годин. На жаль, лише на одній локації під завалами загинули 23 людини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СОЛОМ’ЯНКА В ЦІ ХВИЛИНИ: рідні ЗАГИБЛИХ досі приходять на МІСЦЕ УДАРУ!

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18 червня в столиці оголошено День жалоби. На знак скорботи державні прапори на всіх муніципальних установах столиці приспущені.

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