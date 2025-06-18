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Скільки загиблих у Києві внаслідок атаки РФ — прокуратура надала остаточну відповідь (фото)
Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей.
У Києві внаслідок ворожих ударів 17 червня загинули 28 людей. Понад 140 жителів дістали поранення. Серед загиблих — 91-річна жінка і 22-річний хлопець.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Пошуково-рятувальну операцію в Солом’янському районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано під’їзд житлового будинку, завершено.
«Загалом у Києві внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки РФ загинуло 28 людей. 23 загиблих — мешканці зруйнованого під’їзду. Понад 140 людей зазнали травм», — йдеться у повідомленні.
Найстаршій загиблій — 91 рік, наймолодша жертва — 22-річний хлопець.
Нагадаємо, станом на 20:00 у Солом’янському районі Києва рятувально-пошукову операцію після російського ракетного удару 17 червня завершено. Роботи тривали понад 39 годин. На жаль, лише на одній локації під завалами загинули 23 людини.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СОЛОМ’ЯНКА В ЦІ ХВИЛИНИ: рідні ЗАГИБЛИХ досі приходять на МІСЦЕ УДАРУ!
18 червня в столиці оголошено День жалоби. На знак скорботи державні прапори на всіх муніципальних установах столиці приспущені.