Скинули дві авіабомби на цивільних: МВС – про наслідки російського удару по Харківщині (фото)

Друга бомба впала просто на території приватного сектору і вбила жінку.

Близько 14:30 російські війська скинули дві керовані авіаційні бомби на Вільхуватку Куп’янського району, що на Харківщині.

Про наслідки ударів повідомили в МВС України.

Унаслідок одного з влучань частково зруйновано будівлю навчального закладу. Виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Обстріл Харківщини Фото: МВС

Друга бомба влучила у землю на території приватного сектору. Унаслідок вибуху загинула 48-річна жінка.

Обстріл Харківщини Фото: МВС

Крім того, пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків і магазин.

Нагадаємо, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов раніше прокоментував скидання авіабомб росіянами на Харківщину.

Раніше Синєгубов заявляв, що на різних напрямках фронту на Харківщині наразі не фіксують скупчення російських військ. Ситуація може змінюватися щохвилини.

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