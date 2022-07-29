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Склад російських окупантів продемонстрував "жест доброї волі" поблизу Нікополя (фото)

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Склад російських окупантів продемонстрував "жест доброї волі" поблизу Нікополя (фото)

Фото: Євген Євтушенко

У п’ятницю, 29 липня, над складом російських окупантів на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища раптово зафіксували великий стовп чорного диму.

Ймовірно, це результат влучної роботи ЗСУ, хоча місцева влада не вказує, що це здобутки захисників.

Про подію голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив у Мережі.

"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", – йдеться в короткому дописі, до якого додане відповідне фото.

Нагадаємо, вранці цього ж дня російські війська випустили 40 реактивних снарядів по Нікополю. Пошкоджень зазнали шість приватних будинків.

Зауважимо, що напередодні ЗСУ вкотре зруйнували плани окупантів щодо наступу на Нікопольський район Дніпропетровщини.

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