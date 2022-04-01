Складають списки покинутих квартир: у Мелітополі голови ОСББ співпрацюють з окупантами – мер

Складають списки покинутих квартир: у Мелітополі голови ОСББ співпрацюють з окупантами – мер

Мер попередив, що українська влада знає, хто співпрацює з окупантами і зрадники не уникнуть кримінальної відповідальності.

У Мелітополі деякі голови ОСББ співпрацюють з окупантами – складають списки квартир, де ніхто не проживає, та списки квартир, в яких проживали військові та посадовці.

Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз деякі старші по будинках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, бо люди виїхали. І окупанти, військовослужбовці Росії займають ці квартири", — сказав Федоров.

Мер попередив, що українська влада знає, хто співпрацює з окупантами і зрадники не уникнуть кримінальної відповідальності. За його словами, правоохоронці вже порушили справу за цими фактами.

Також Федоров розповів, що до Мелітополя відправили черговий гуманітарний конвой. Російські військові не пропускали його протягом декількох днів. Минулу гуманітарну допомогу, яку передали мелітопольцям, окупанти видавали від свого імені.

Крім того, окупанти продовжують грабувати комунальні підприємства Мелітополя. Зокрема, вкрали всю техніку КП "Чистота".

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі освітяни відмовилися від співпраці з окупантами.

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