"Складаються певні альтернативи": у ТКГ розповіли про можливий подальший розвиток "Мінського процесу"

Арестович каже, що наразі Захід не може вплинути на позицію Росії щодо України.

Радник української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що наразі заміни Мінським угодам немає, але є певні альтернативи.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Арестович пояснив, що в змісті роботи ТКГ є два аспекти: стратегічний, про який каже президент України Володимир Зеленський, і тактичний - маються на увазі конкретні питання безпеки, відкриття КПВВ, обмін полоненими, соціальні питання, виплата пенсій, які вони вирішуються одночасно зі стратегічними.

"Не скажу, що ми в цьому аж надто ефективні, як ТКГ в цілому. Але ми розуміємо просту річ – альтернативи Мінським угодам при всіх дурощах під час підписання, маю на увазі "спочатку вибори, а потім кордон", інших пропозицій у світі немає. Зараз складаються певні альтернативи – план Кравчука, запропонований у листопаді, і кластери, які внесли разом Франція, Німеччина та Україна на розгляд Росії. Це, можна сказати, подальший розвиток "Мінська", - зазначив радник української делегації в ТКГ щодо Донбасу.

Крім того, Арестович висловив думку, що колективний Захід поки не може зсунути Росію з її позицій щодо України.

"Зараз була зустріч Байдена і Путіна. Буде низка консультацій Зеленського з Меркель у липні. Інтенсивні консультації розпочалися між Єрмаком і Нуланд. Думаю, десь місяць-два піде на консультації. Думаю, десь у жовтні ми, по-перше, будемо мати іншу архітектуру безпеки у Східній Європі, а по-друге, спроби набуття нових рішень, які, можливо, у щось виллються. Думаю, це літо буде певною мірою вирішальним", - підсумував радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі формат ведення переговорів з Росією треба змінювати. Він наголосив на важливості оновлення Мінського переговорного процесу. На думку українського президента, "Мінськ" повинен бути гнучким. Також Зеленський підтримує залучення до мирних перемовин інших держав, що може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зміна Мінських домовленостей, оновити які пропонує український президент Володимир Зеленський для врегулювання конфлікту на Сході, може привести до "різанини" на Донбасі.

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