"Складаються, як карткові будиночки": у ДСНС розповіли, де не варто ховатися під час повітряної тривоги

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що панельні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів.

Рятувальники вважають найнебезпечнішими під час ракетних ударів панельні будинки. Найбільш захищені будівлі під час обстрілів – це монолітні.

Про це заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк розповів в ефірі телемарафону.

"Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будиночки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити", – сказав він.

Імовірність загинути під час удару по цегляному будинку також висока: після вибуху ракети будівля розлітається на дрібні частини. Однак якщо сховатися між двома стінами, ймовірність виживання збільшиться. Якщо людина не в епіцентрі вибуху, її може привалити або заблокувати уламками.

Представник ДСНС уточнив, що ракетний удар припав на фасадну частину будинку, ймовірність вижити також підвищується за рахунок більшої кількості перегородок.

За оцінками Данилюка, найбезпечніше перебувати у монолітних будинках.

"У монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти. Вони повністю із моноліту, залізобетонні", - сказав він.

У той же час він радить не нехтувати сигналами тривоги і спускатися в обладнані укриття, яким може служити навіть льох у сільській місцевості.

Нагадаємо, що російські окупанти запускають по Україні усі наявні у них типи ракет. Ще жодна країн світу не стикалась із таким жорстоким ракетним бомбардуванням.