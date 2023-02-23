Складено загальний портрет росіян, які воюють проти України: чим вони небезпечні для Путіна

Після повернення цих людей з фронту на Росію чекає повторення 90-х років.

Росіяни, яких президент РФ Володимир Путін відправляє на війну в Україну, після повернення з фронту стануть великою загрозою кремлівському режиму. Серед таких людей переважають авантюристи-"відморозки", люди з бідних регіонів та кримінальні елементи.

Таку думку висловив російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков в інтерв'ю ТСН.ua.

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Політик склав загальний портрет тих, хто йде на війну:

"Ті, хто хотів виїхати — поїхали. Хто не хотів воювати — сховалися, працюють дистанційно, живуть не за пропискою. Хто може поїхати на війну? Якісь відморозки, їх завжди невеликий відсоток у кожному суспільстві є. Можуть поїхати люди з найбідніших регіонів, в яких немає перспектив і майбутнього. Ти живеш у селі, де один магазин і жодної роботи. Ти зіп'єшся рано чи пізно. Грошей, щоби виїхати до міста, в тебе немає. В тебе немає освіти, навичок, професійних якостей. І тут тобі пропонують соціальний ліфт: виживеш - отримаєш зірку, твої діти кудись поступлять, тобі дадуть якийсь капітал. Ось такі люди й їдуть. Або ув'язнені, яким сидіти 10-15 років – краще вже загинути, ніж довго гнити у в'язниці".

Як зазначив Гудков, коли ці люди повертаються з фронту, вони не пристосовані до мирного життя та мають легальний досвід безкарних убивств. Це призведе до серйозного зростання криміналу в РФ, "якого не було і в 90-х".

"Вони являють загрозу для режиму, але саме тому їх і відправляють на війну, щоб їх стало якнайменше. Безумовно, вони повернуться. Вони ненавидітимуть владу, яка їх відправила у таке пекло, розумітимуть, скільки людей загинуло, зрозуміють, що ніхто не оцінить їхнього внеску у війну. Ця маса людей буде радикально протестно налаштована. Це майбутній електорат партії Пригожина або Гіркіна-Стрєлкова. Це буде загроза для режиму", — наголосив російський опозиціонер.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія під час першої хвилі мобілізації набрала понад 316 тис. осіб, яких майже всіх одразу відправили на війну без бойової підготовки.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія у січні-лютому проводить другу хвилю мобілізації, а на травень-червень заплановано третю. За словами експерта, до літа РФ хоче зібрати 1 млн. 200 тис. військових.

Водночас, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять від офіційних осіб.

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