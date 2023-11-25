Склади з БК злетіли у повітря: робота прикордонників по окупантах на Луганщині – відео

Прикордонники показали, як знищили склади і техніку окупантів.

Українські прикордонники знищили склади і техніку окупантів на Сватівському напрямку, на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

На відео – робота аеророзвідників 10-го окремого загону оперативного реагування Держприкордонслужби.

"На Сватівському напрямку пілоти ударних БпЛА знищили 5 одиниць ворожої техніки, серед якої 2 одиниці броньованої (БТР та ББМ), злетіли у повітря 2 склади боєкомплекту. Пошкоджено 1 САУ, 1 БРДМ, 1 ББМ, 3 легкових авто та 1 вантажівку УРАЛ. І звісно ж, завдано вогневого ураження по укриттях окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою до десятки окупантів здалися в полон – що відомо.

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