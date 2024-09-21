Склади з "Іскандерами" та аеродром Шайковка: дрони успішно вдарили по об'єктах в РФ

Вночі проти суботи, 21 вересня, безпілотники СБУ організували "бавовну" у Тверській та Калузькій областях РФ.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

Зазначається, що вночі вибухало на 23-му арсеналі головного артилерійського управління російського Міноборони біля населеного пункту Октябрський Тверської області. Там війська РФ зберігали артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після "прильотів" дронів на складі розпочалася детонація. Зафіксовано п’ять осередків пожеж.

Дрони СБУ також уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, що в Калузькій області. Та цьому летовищі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" в самому розпалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.