Склади з "Іскандерами" та аеродром Шайковка: дрони успішно вдарили по об'єктах в РФ

Українські військові зменшують ракетно-артилерійський потенціал загарбників.
Вночі проти суботи, 21 вересня, безпілотники СБУ організували "бавовну" у Тверській та Калузькій областях РФ.
Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.
Зазначається, що вночі вибухало на 23-му арсеналі головного артилерійського управління російського Міноборони біля населеного пункту Октябрський Тверської області. Там війська РФ зберігали артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Після "прильотів" дронів на складі розпочалася детонація. Зафіксовано п’ять осередків пожеж.
Дрони СБУ також уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, що в Калузькій області. Та цьому летовищі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.
"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу - одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" в самому розпалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, в українському Генштабі повідомили, що вночі ЗСУ потужно вразили два військових арсенали РФ. Зокрема, йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів.
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