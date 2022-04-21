"Склади зброю": мати з Волині звернулась до свого сина-окупанта, який воює на Херсонщині

"Склади зброю": мати з Волині звернулась до свого сина-окупанта, який воює на Херсонщині

Уродженець Волині прийшов на Батьківщину вбивати українців.

Чимало російських окупантів, які воюють проти України, мають родичів у нашій державі. А декотрі взагалі є українцями. Так, мати одного з російських солдатів проживає на Волині. Жінка закликала сина скласти зброю і не вбивати своїх співвітчизників.

Про це інформує Управлінні СБУ у Волинській області.

У 2012 році її син переїхав до родичів у Росію, а у 2017-му закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресорки. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.

Контррозвідники зафіксували, що він воює зараз на Херсонському напрямку у складі армії окупантів.

"Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей", — йдеться в повідомленні.

"Тут твоя всі рідня, тут похований твій тато, бабусі, які тебе так любили. Я дуже сумую за тобою і благаю, сину: склади зброю і вернися в рідну Україну, до рідної хати", — зазначає мати зрадника.

Також згорьована жінка звернулась з закликом до українських матерів, в яких сини воюють на стороні окупантів: "Кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя".