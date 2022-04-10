"Складіть зброю": Папа Римський закликав до великоднього перемир'я в Україні

Понтифік під час проповіді згадав війну в Україні.
Папа Римський Франциск, виступаючи на площі Святого Петра у Ватикані, закликав до великоднього перемир'я.
Про це пише Reuters.
"Складіть зброю! Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення бойових дій, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів, охоче йти на поступки заради блага народу", — сказав Франциск. І додав, очевидно маючи на увазі РФ: "Яка ціна перемоги, якщо прапор встановлений на купі щебеню".
Раніше Франциск згадував жахіття війни у своїй проповіді.
Від того часу, як в Україну вторглися війська РФ, папа Римський Франциск неодноразово згадував те, що відбувається в молитвах, і говорив про Росію, використовуючи терміни "вторгнення, війна й агресія".
Нагадаємо, Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв прапор України.
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