Складна в реалізації операція триває: 3 ОШБр про виведення військ з Авдіївки

Вдалося зберегти більшість особового складу.
Рішення про виведення українських військових з Авдіївки Донецької області було логічним та правильним. Процес виходу триває й зараз.
Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.
За його словами, таке рішення було правильним, але "надзвичайно складним в реалізації". Жорін наголосив: головне те, що вдалося зберегти більшість особового складу.
"Нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати п*дорів та звільняти свої території. Станом на зараз операція по виводу військ триває. Вихід з Авдіївки – це було правильне та логічне рішення", - заявив він.
Жорін каже, що ситуація на Авдіївському напрямку важка. З його слів, "попереду на нас чекають дуже складні бої".
Він також повідомив, що свій період перебування в Авдіївці Третя штурмова бригада знищила чимало окупантів та ворожої техніки.
Нагадаємо, нещодавно Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту. Ситуацію в місті називають надзвичайно критичною.
Вже головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.