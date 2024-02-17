Складна в реалізації операція триває: 3 ОШБр про виведення військ з Авдіївки

Рішення про виведення українських військових з Авдіївки Донецької області було логічним та правильним. Процес виходу триває й зараз.

Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, таке рішення було правильним, але "надзвичайно складним в реалізації". Жорін наголосив: головне те, що вдалося зберегти більшість особового складу.

"Нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати п*дорів та звільняти свої території. Станом на зараз операція по виводу військ триває. Вихід з Авдіївки – це було правильне та логічне рішення", - заявив він.

Жорін каже, що ситуація на Авдіївському напрямку важка. З його слів, "попереду на нас чекають дуже складні бої".

Він також повідомив, що свій період перебування в Авдіївці Третя штурмова бригада знищила чимало окупантів та ворожої техніки.

Третя окрема штурмова окрема бригада. Фото: Максим Жорін "Мосе".

Нагадаємо, нещодавно Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту. Ситуацію в місті називають надзвичайно критичною.

Вже головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

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