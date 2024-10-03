Складні бої тривали майже 2 роки: військовий пояснив, для чого росіяни захопили Вугледар

Боротьба за місто тривала від листопада 2022 року.

Російські військові після захоплення Вугледара Донецької області хочуть створити там плацдарм, попри те, що вони зруйнували це місто вщент.

Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

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За його словами, боротьба за місто тривала від листопада 2022 року. Там залишалося близько 100 осіб.

"При виході з міста - це вже було місто-руїна, як і свого часу Бахмут та Авдіївка. Зайшовши у місто, ворог буде намагатися сформувати плацдарм та накопичувати сили, адже воно розташоване на висоті. Але це були б переваги, якби ворог міг зайняти промислові об’єкти і якщо б вони зайняли оборону, а нам довелося б штурмувати", - пояснив Тимочко.

Він наголосив, що росіянам не вдалося оточити Вугледар, українські військові тримали удар ворога до останнього.

Нагадаємо, 2 жовтня ЗСУ вийшли із Вугледара Донецької області після довготривалої боротьби.

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