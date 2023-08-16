"Складніше, ніж Бахмутський напрямок": командир танкового взводу з передової – про атаки РФ біля Лимана

Росіяни намагаются відтягнули наші резерви з Бахмутського і Запорізького напрямків.

Російські окупанти посилили свої атаки біля Лимана, особливо у районі Серебрянського лісництва.

Про це розповів просто з передової розповів "Громадському" командир танкового взводу 63-ї механізованої бригади Володимир (Верес) Наумець, який бере участь у боях на цьому напрямку.

У свої 24 роки він уже побував на багатьох складних напрямках, але саме на Лиманському напрямку, каже, дуже інтенсивно, відколи росіяни перейшли у наступ.

Командир танкового взводу, 24-річний Володимир (Верес) Наумець / Фото: Громадське

"Найскладніша ділянка – там, де зараз перебуваємо. Це не тільки моя суб'єктивна думка, а думка також багатьох хлопців з нашої бригади. І вони вважають, що це найскладніша ділянка. Навіть складніше, ніж Бахмутський напрямок. Дуже велика щільність, різні тактичні моменти", – зазначає Наумець.

На його думку, росіяни атакують, адже хочуть отримати кращі рубежі оборони, просунутися, щоб мати вигіднішу позицію. Також вороги намагаются відтягнули наші резерви з Бахмутського і Запорізького напрямків.

"Але наші хлопці стоять стійко. Я думаю, ми впораємося тими силами, що тут є", – запевняє молодий командир.

Його бригада тримає Серебрянське лісництво. За словами військового, танкам складно воювати в лісі — доводиться його спочатку розчищати. Але наступу тут чекали, це було питання часу, бо на інших напрямках росіяни перебувають в обороні, зазначає Наумець.

"На Запорізькому напрямку вони повністю в обороні. На Бахмутському теж. Авдіївський напрямок – взагалі без шансів для них. Зі сторони Білорусі, я думаю, у них шансів також нема. Тому Лимансько-Куп'янський напрямок – найоптимальніший варіант для них. Але ми стоїмо міцно", – підсумував командир.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, чому ЗСУ перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок.

Тим часом у Харківській області влада заявила про евакуацію дітей, які живуть на відстані близько 7-10 км від лінії фронту, зокрема з Куп'янська.

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