"Складно знайти воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там": Зеленський на засіданні Радбезу ООН розповів про геноцид у Бучі

"Складно знайти воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там": Зеленський на засіданні Радбезу ООН розповів про геноцид у Бучі

Глава держави висловив сподівання, що його почують.

Президент України Володимир Зеленський розповів про звірства, які російські окупанти чинили у Бучі.

Про це глава держави заявив 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН.

"Сподіваюся, що мене почують всі представники держав-членів ООН. Вчора я повернувся з нашого міста Буча, днями звільненого від Російської Федерації. Складно знайти воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там. Російські військові розшукували і цілеспрямовано вбивали кожного, хто служив нашій державі. Вони розстрілювали жінок за дверима будинків, коли підходили і просто кликали того, хто є живий. Вони вбивали цілі родини, дорослих і дітей, які намагалися спалити їх тіла.

Я звертаюся до вас від імені народу, який щоденно вшановує пам’ять загиблих. Щоденно. Зранку. Пам’ять загиблих мирних людей, яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань. Яких розстрілювали просто на вулицях. Яких кидали в колодці, щоб вони там загинули у стражданнях. Яких вбивали у квартирах, будинках, підриваючи гранатами, давили танками в цивільних автівках посеред дороги заради задоволення. Яким відрубали кінцівки і перерізали горло, яких ґвалтували і вбивали на очах своїх же дітей. Їм виривали язик лише тому, що не чули від них того, що хотіли почути. Чим це відрізняється від того, що робили терористи ДАІШ на захопленій ними території? Хіба що тим, що це робить постійний член Ради Безпеки ООН", - заявив президент України.

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