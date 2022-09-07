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"Склався" під'їзд: окупанти знову обстріляли будинки у Слов'янську, під завалами можуть бути люди

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"Склався" під'їзд: окупанти знову обстріляли будинки у Слов'янську, під завалами можуть бути люди

Фото: Вадим Лях

Також від ворожої атаки постраждало дві школи - 4-та та 9-та.

Російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ, є влучання у школу та будинок, де під завалами можуть бути люди.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"Середа, 7 вересня. У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, 4-та школа. На щастя без жертв. Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам", - написав він.

Лях також зазначив, що від ранкового прильоту на Хімік, вул. Донська постраждали багатоповерхові будинки, зокрема школа 9. Вибиті шибки, обірвані дроти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
681
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