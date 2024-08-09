"Сколько пацанов": у Мережі показали розбиту "Хаймарсом" колону армії РФ на Курщині

Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок.
Жителі Курської області на відео показали знищено російську військову колону поблизу міста Рилськ Курської області.
"Ось що залишилося від колони… блін, скільки пацанів, скільки пацанів", – скиглить автор відео.
За непідтвердженою інформацією, удар був завданий ракетами HIMARS. Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок. Кузова автівок буквально завалені трупами російських окупантів.
"13 тентованих військових Уралів та КАМАЗів з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла до тла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3-4 роти – цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинула приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну", – істерично пишуть в одному із Z-каналів в Telegram.
В іншому Z-каналі обурються, що російське командування на третій рік війни досі наказує пересуватися військовим РФ у колонах, які є "жирною" ціллю для українських дронів і ракет.
Зрадник і колаборант, що втік до РФ, Олег Царьов заявив, що інформація про ураження колони російської техніки на марші у Рильському районі ракетним ударом HIMARS підтверджується. За словами зрадника, колону вирахували з коптерів і завдали удару.
Українська сторона офіційно поки не коментувала інцидент.
Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.
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