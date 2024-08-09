"Сколько пацанов": у Мережі показали розбиту "Хаймарсом" колону армії РФ на Курщині

Жителі Курської області на відео показали знищено російську військову колону поблизу міста Рилськ Курської області.

"Ось що залишилося від колони… блін, скільки пацанів, скільки пацанів", – скиглить автор відео.

"Сколько пацанов": у Мережі показали розбиту колону армії РФ на Курщині

За непідтвердженою інформацією, удар був завданий ракетами HIMARS. Судячи з кадрів, знищено десятки російських солдатів і вантажівок. Кузова автівок буквально завалені трупами російських окупантів.

"13 тентованих військових Уралів та КАМАЗів з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла до тла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3-4 роти – цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинула приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну", – істерично пишуть в одному із Z-каналів в Telegram.

В іншому Z-каналі обурються, що російське командування на третій рік війни досі наказує пересуватися військовим РФ у колонах, які є "жирною" ціллю для українських дронів і ракет.

Зрадник і колаборант, що втік до РФ, Олег Царьов заявив, що інформація про ураження колони російської техніки на марші у Рильському районі ракетним ударом HIMARS підтверджується. За словами зрадника, колону вирахували з коптерів і завдали удару.

Українська сторона офіційно поки не коментувала інцидент.

Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.

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