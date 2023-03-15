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Скільки країн готові передати Україні танки Leopard: стала відома кількість бронемашин

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Скільки країн готові передати Україні танки Leopard: стала відома кількість бронемашин

Фото: Associated Press

Понад 150 танків Leopard готові передати нашій державі дев’ять країн-партнерів.

Україні 150 танків Leopard можуть передати дев’ять країн-партнерів. Це дозволить створити “імпульс” на полі бою.

Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету і щоб створити імпульс на полі бою", - наголосив Ллойд Остін.

Також він додав, що йдеться про формування понад дев’яти бронетанкових бригад.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Тепер дев’ять країн зобов'язалися надати більше ніж 150 танків Leopard", - підкреслив міністр оборони США.

Нагадаємо, що перші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
1883
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