"Тактика амеби": військовий експерт пояснив поспіх ворога на фронті

Ворог використовує дефіцит боєприпасів та озброєння України, тож робить усе можливе, щоб пробитися та досягти тактичних результатів, які можуть створити передумови для більш успішного подальшого наступу.

Інтенсивні бойові дії з боку російських окупаційних військ на Донецькому напрямку спричинені поспіхом, адже невдовзі Україна має отримати 180 тис боєприпасів.

Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Грабський запропонував послідовно розглянути ситуацію, що склалася.

"Із заявлених 1 млн 200 тис снарядів вже законтрактовано і найближчим часом будуть в Україні 180 тис. І темпи постачання тільки наростатимуть. Тобто, опір українських Сил оборони зростатиме на всіх ділянках фронту, і тому противнику буде ще складніше пробиватися вперед, якщо він зможе пробиватися вперед", — висловив думку експерт.

Він додав, що попри затримку допомоги від США, Україна все ж отримує її від інших країн.

"Допомога нам все одно надходить. Ми рахуємо вже не квартали, а місяці та тижні до того часу, коли в українському небі оперуватимуть українські F-16, що серйозно ускладнить завдання противника щодо проведення будь-яких наступальних операцій”, — пояснив він.

Саме тому, на думку Грабського, командування РФ максимально намагається використати момент та створити доробок для майбутніх оперативних дій, не припиняючи насичувати свої бойові порядки особовим складом, озброєнням, бойовою технікою.

“Тому, використовуючи таку відчайдушну тактику... противник лізе там, де він може залізти”, — сказав експерт.

Він назвав такі дії тактикою відчаю, “тактикою амеби”.

За словами Грабського, на широких ділянках фронту ворог діяти вже не здатний, тому змушений, жертвуючи іншими напрямками, зосереджуватись там, де він передбачає якийсь успіх.

"Ми вже зараз бачимо, що противник не може наступати на Куп’янському, Лиманському напрямку, де ми ведемо активну стримувальну роботу зі знищення ворога. Противник сконцентрувався буквально на невеликих точках. Але навіть на цих точках він не має гарантованої переваги. Тому вони зараз роблять усе можливе, щоби десь вгризтися, зачепитися, просочитися та утримати позиції, які вони зараз утримують”, — пояснив він.

Експерт додав, що бої — важкі та вимагають колосальних зусиль від Сил оборони України в умовах серйозного обмеження ресурсів. Проте, українські війська тримаються, кожен крок дається противникові насилу.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов раніше висловив думку, що президент РФ Володимир Путін традиційно поставив нові "цілі" до 9 Травня, а саме захопити Часів Яр.

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