"Скоординували кроки задля посилення тиску на РФ": Зеленський розповів про зустріч з очільниками МЗС країн Балтії у Києві

У п'ятницю, 6 травня, у Києві з офіційним візитом перебували міністри закордонних справ країн Балтії. З ними мав зустріч президент України Володимир Зеленський.
Глава держава назвав перемовини з міністрами закордонних справ країн Балтії "ґрунтовними для України" у боротьбі з російським агресором.
Про це український президент розповів у траційному відеозверненні у п'ятницю, 6 травня.
"Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячний. І сьогодні ми, як і завжди, ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на Росію.І це особливо важливо зараз, коли у Європейському Союзі готують новий, вже шостий санкційний пакет проти Росії", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у п’ятницю, 6 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Ісландії. Зокрема, глава держави у своїй промові нагадав про понад тисячолітню історію стосунків ісландського та українського народів та наголосив на спільних цінностях для громадян обох держав.
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