Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скоригували вогонь HIMARS: бійці ЗСУ знищили цілу низку ворожої техніки (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
610
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скоригували вогонь HIMARS: бійці ЗСУ знищили цілу низку ворожої техніки (відео)

Знищення ворожої техніки ФОто: скрин відео Оперативний ЗСУ

Сили оборони підбили арсенал зброї та техніки окупантів.

Бійці ЗСУ знищили російську гаубицю, автотехніку, а також пункт зв’язку та радіолокаційну станцію.

Про це свідчить відео Телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ".

Сили оборони скоригували вогонь HIMARS по ворожій техніці та завдали нищівних ударів.

У результаті було знищено:

  • російську гаубицю,
  • автотехніку з БК,
  • самохідний міномет калібру 240 ммСАУ 2С4 "Тюльпан",
  • реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм "Торнадо-С",
  • пункт зв’язку,
  • радіолокаційну станцію (РЛС).

Раніше українські військові дроном-камікадзе знищили окупанта на квадроциклі. Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс наздогнав окупанта на відкритій місцевості. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
610
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація