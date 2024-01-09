Скоригували вогонь HIMARS: бійці ЗСУ знищили цілу низку ворожої техніки (відео)

Бійці ЗСУ знищили російську гаубицю, автотехніку, а також пункт зв’язку та радіолокаційну станцію.

Про це свідчить відео Телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ".

Сили оборони скоригували вогонь HIMARS по ворожій техніці та завдали нищівних ударів.

У результаті було знищено:

російську гаубицю,

автотехніку з БК,

самохідний міномет калібру 240 ммСАУ 2С4 "Тюльпан",

реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм "Торнадо-С",

пункт зв’язку,

радіолокаційну станцію (РЛС).

Раніше українські військові дроном-камікадзе знищили окупанта на квадроциклі. Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс наздогнав окупанта на відкритій місцевості.

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