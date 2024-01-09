Скоригували вогонь HIMARS: бійці ЗСУ знищили цілу низку ворожої техніки (відео)

Сили оборони підбили арсенал зброї та техніки окупантів.
Бійці ЗСУ знищили російську гаубицю, автотехніку, а також пункт зв’язку та радіолокаційну станцію.
Про це свідчить відео Телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ".
Сили оборони скоригували вогонь HIMARS по ворожій техніці та завдали нищівних ударів.
У результаті було знищено:
- російську гаубицю,
- автотехніку з БК,
- самохідний міномет калібру 240 ммСАУ 2С4 "Тюльпан",
- реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм "Торнадо-С",
- пункт зв’язку,
- радіолокаційну станцію (РЛС).
Раніше українські військові дроном-камікадзе знищили окупанта на квадроциклі. Оператор зі 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс наздогнав окупанта на відкритій місцевості.
Читайте також: