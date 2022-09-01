Скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ: український суд покарав агента ФСБ (фото)

Український суд покарав російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку, а також скоригував ракетний удар РФ по аеродрому "Краматорськ". Чоловік проведе у в'язниці дев'ять років.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисника затримали у Донецькій області наприкінці травня 2022 року. Під час розслідування було встановлено, що його російським куратором є кадровий співробітник дев'ятого управління п'ятої служби ФСБ Олексій Шингірьов.

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За його завданням агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ і приховано спостерігав за об’єктами. Ці відомості окупанти використали для ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".

Для передачі розвідінформації зловмисник використовував один із месенджерів. Зібрані відомості розміщував у спеціально створених представниками ФСБ закритих групах, таких як "Канал для своих", "На крыле", "лнр14", а також у приватних чатах.

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому РФ перестала обговорювати обмін екснардепа та голови партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді та сприянні тероризму.

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