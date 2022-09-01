Скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ: український суд покарав агента ФСБ (фото)

Зрадника засудили до дев'яти років позбавлення волі.
Український суд покарав російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку, а також скоригував ракетний удар РФ по аеродрому "Краматорськ". Чоловік проведе у в'язниці дев'ять років.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Зловмисника затримали у Донецькій області наприкінці травня 2022 року. Під час розслідування було встановлено, що його російським куратором є кадровий співробітник дев'ятого управління п'ятої служби ФСБ Олексій Шингірьов.
За його завданням агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ і приховано спостерігав за об’єктами. Ці відомості окупанти використали для ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".
Для передачі розвідінформації зловмисник використовував один із месенджерів. Зібрані відомості розміщував у спеціально створених представниками ФСБ закритих групах, таких як "Канал для своих", "На крыле", "лнр14", а також у приватних чатах.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому РФ перестала обговорювати обмін екснардепа та голови партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді та сприянні тероризму.
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