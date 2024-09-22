"Скоро будуть гарні новини": "Рубіж" - про завод у Вовчанську, де заблоковані росіяни

Агрегатний завод у Вовчанську Харківської області став великою проблемою для росіян, які там заблоковані від початку їхнього наступу.

Про це розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі телемарафону.

"Зараз невелика кількість їх там знаходиться, багато хто з них небоєздатний. У них порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої. Ймовірно, скоро будуть хороші новини, зокрема про Агрегатний завод. Якщо, звичайно, росіяни не впораються першими і не знищать своїх військовослужбовців на його території", - заінтригував офіцер.

Нагадаємо, партизани розвідали базу Чорноморського флоту РФ в Криму.

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