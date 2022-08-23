Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Скоро дізнаємось, чи можуть боєприпаси в Росії вибухати через мороз": Міноборони потролило окупантів

Дата публікації
Перегляди
8498
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Скоро дізнаємось, чи можуть боєприпаси в Росії вибухати через мороз": Міноборони потролило окупантів

Фото: із соцмереж

Міністерство оборони України потролило Росію через заяви, що їхні боєприпаси вибухають в спеку.

Йдеться про заяви Росії про те, що їхні боєприпаси у Бєлгородській області вибухнули через спеку та "ефект лінзи". 

Про це йдеться у дописі Міноборони в Тwitter. 

"Черговий підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії: зима, весна, літо, осінь і куріння", - висміяло окупантів Міністерство оборони України. 

Нагадаємо, у селі Тімоново Бєлгородської області 23 серпня сталась чергова "бавовна". Там знову почали детонувати склади з боєприпасами. Влада регіону назвала це самозагорянням через "ефект лінзи".

Читайте також:

Учасники Кримської платформи підтримують військовий шлях звільнення Криму!

Учасники Кримської платформи підтримують військовий шлях звільнення Криму!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8498
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація