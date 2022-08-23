"Скоро дізнаємось, чи можуть боєприпаси в Росії вибухати через мороз": Міноборони потролило окупантів

Міністерство оборони України потролило Росію через заяви, що їхні боєприпаси вибухають в спеку.

Йдеться про заяви Росії про те, що їхні боєприпаси у Бєлгородській області вибухнули через спеку та "ефект лінзи".

Про це йдеться у дописі Міноборони в Тwitter.

"Черговий підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії: зима, весна, літо, осінь і куріння", - висміяло окупантів Міністерство оборони України.

Another detonation of ammo "due to the heat" in the Belgorod region in russia. In a few months we will find out whether russian ammo can explode because of the cold.

The five main causes of sudden explosions in are: winter, spring, summer, autumn and smoking. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022

Нагадаємо, у селі Тімоново Бєлгородської області 23 серпня сталась чергова "бавовна". Там знову почали детонувати склади з боєприпасами. Влада регіону назвала це самозагорянням через "ефект лінзи".

Читайте також: