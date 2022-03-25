"Скоро ліси зазеленіють, а для агресора відкриється справжнє пекло": в Україні створили партизанські загони

У ці загони входять військові та мисливці, які полюватимуть на агресорів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив російських окупантів про пекло, яке чекає їх найближчим часом. Для боротьби з росіянами в Україні створили партизанські загони.

Про це очільник української розвідки повідомив в інтерв'ю The Nation.

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За його словами, однією з ключових складових роботи ГУР була організація партизанських загонів, які залишаться в тилу Росії. Буданов в ідмовився розкрити більше деталей, але підкреслив, що це "дуже велика кількість людей".

"Наші воїни, наші військовослужбовці, навіть наші мисливці почнуть полювати на агресора, російські війська, з гвинтівками в лісах... Я повинен сказати, що скоро прийде весна, наші ліси зазеленіють, і перед агресором відкриється справжнє пекло", - заявив Буданов.

Нагадаємо, за даними української розвідки, російські окупанти спалюють українську літературу на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.