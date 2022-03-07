"Скоро "нападатимемо" на Херсон": голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію в його області

"Скоро "нападатимемо" на Херсон": голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію в його області

Миколаїв стійко тримає оборону, ворога розбивають ще на підходах до міста.

Миколаїв тримає оборону. О 5-й ранку окупанти вдарили по місту з установки залпового вогню "Смерч". Гатили по околицях та по житлових масивах. Зруйновані багатоповерхівки та приватні будинки. Окупанти намагалися прорватися до Миколаєва через міжнародний аеропорт, там зав'язався запеклий бій, утім, наша артилерія розбила ворога.

Про це йдеться в ТСН.

Бої навколо міста почалися вночі. Окупанти намагалися прорватися з боку Херсону. Коли це не вдалося, о 5-ій ранку ворог вдався до важкої артилерії. Снаряди влучили у приватні будинки та багатоповерхівки. Вибух від "Смерчу" такої сили, що навіть від потрапляння у двір у будинку зруйновані квартири.

У відповідь по ворогу працює наша артилерія. Напередодні вона вщент розбила гармати окупантів і захопила купу російської техніки.

Поки окупанти намагаються прорватися у Миколаїв, місто тримає оборону

Миколаїв стійко тримає оборону, ворога розбивають ще на підходах до міста. Окрім того, у місті працюють магазини і аптеки, регулярно довозиться те, чого бракує. Про це зазначає голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він додав, що з міста за потреби спокійно можна виїхати, зауважив, що мости цілі і їх не чіпатимуть до останнього.

"Ми не збираємось виїжджати, Миколаїв зараз безпечне місто і як підказує генерал, скоро будемо "нападати" на Херсон", - зазначив Кім.