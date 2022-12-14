Скоро російські війська спробують масштабно наступати: Арестович розповів про хитрий задум окупантів

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що від середи грудня до кінця лютого російська армія піде у великий наступ, щоб до річниці війни показати очільнику Кремля Путіну якісь результати.

Про це радник ОП розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

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"На мою думку, від середини грудня до кінця лютого слід очікувати вони будуть вживати серйозні зусилля із перехвату ініціативи на фронті. Коли вони наступають, а ми обороняємося. Вони спробують прорватися у деяких місцях, захопити, відбити. І це буде достаньо довго, бо у них немає вдосталь засобів, щоб це зробити швидко. Вони будуть давити, так як це роблять зараз у Бахмуті. Так, як брали Лисичанськ, Севєродонецьк. Вони будуть давати і в цей період до кінця лютого спробують вийти на якісь результати війни", - припустив він.

Арестович додав, що Україна попередила союзників про такі плани російської армії.

Нагадаємо, про те, що Росія може відновити великий наступ невдовзі, повідомляв голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його припущеннями, ще одна атака російської армії може відбутися наприкінці січня-лютого 2023 року. Утім, Україна робить усе можливе, аби не допустити цього.

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